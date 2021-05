Programa de Rafa Kalimann no Globoplay estreia em abril Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 11:52

Rio - Sempre brincando com seus seguidores nas redes sociais, Rafa Kalimann fez piada sobre o fato de já ter sido traída. Em um vídeo postado no Instagram, a influenciadora digital fez uma paródia de um clássico ditado popular. "Dizem que quando a vida te der um limão, faça uma limonada. A vida me deu chifres, eu fiz um berrante", brincou Rafa, que na mesma hora admitiu que a comparação havia sido "péssima".

fotogaleria

Publicidade

O vídeo, claro, viralizou, mas o que chamou a atenção foi a reposta do público à brincadeira. A apresentadora, que foi casada com o sertanejo e ex-BBB Rodolffo, já admitiu que foi traída por ele e os fãs fizeram essa associação. "A vida: Rodolffo", disse uma seguidora. "Gente, o Rodolffo vendo isso", completou outra. Atualmente, Rafa namora o cantor Daniel Caon.