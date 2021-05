Taís Araujo recebe vacina contra covid-19 Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2021 12:05 | Atualizado 19/05/2021 14:28

Rio - Taís Araujo tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira. A atriz, de 42 anos, compartilhou a informação com os fãs pelas redes sociais e explicou que possui asma grave e, por isso, faz parte do grupo prioritário de imunização.

"Hoje foi meu dia de tomar a vacina, eu tenho asma grave e faço parte do grupo com comorbidade. É fundamental que toda população seja vacinada e confira o calendário de sua cidade", começou Taís.

"Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas, portanto mesmo vacinados vamos manter os cuidados: usar sempre a máscara e higienizar as mãos com álcool 70% e lavar as mãos com sabão. Cuidem-se", continuou.

"Muito obrigada ao SUS e a todos os profissionais de saúde e profissionais que estão dentro dos hospitais a frente dessa batalha contra o COVID 19", agradeceu a atriz.