Publicado 20/05/2021 12:15

Rio - Lumena Aleluia, ex-participante do "BBB 21", está querendo mudar de carreira após sua passagem pelo reality show da Globo. Em postagem no Twitter, a psicóloga pediu para que Luis Inácio Lula da Silva, ex-presidente e cotado para as eleições de 2022, a escolha como vice de sua chapa. "Vamos assumir o B.O.", escreveu ela.

O pedido de Lumena aconteceu após Lula, que está apto para concorrer as próximas eleições, realizar um desabafo sobre as especulações em torno de sua chapa. "Hoje anunciaram mais um vice para mim na imprensa. Acho que já são 11, pelas minhas contas. O pessoal precisa entender que primeiro a gente anuncia se vai ser candidato, depois fala de vice e ministério", comentou o ex-presidente no Twitter.

Lumena, por sua vez, em tom de humor, respondeu: "Me escolhe para ser vice. Vamos assumir o B.O. desse país juntos, meu companheiro!". Na publicação de Lula, Valesca Popozuda também se ofereceu para a vaga de vice: "Estou esperando me anunciarem sua vice, Lulinha, faz tudo no seu tempo!".