Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:10

Rio - Bianca Domingues deu sua primeira entrevista desde que MC Kevin morreu após cair da varanda de um hotel do Rio de Janeiro, no último domingo (16). Em conversa com Roberto Cabrini, a modelo afirmou que o funkeiro foi para a varanda após se assustar com a provocação de um amigo, que dizia que a esposa do cantor estava chegando no quarto onde Bianca e Kevin faziam sexo.

"Eu acredito que a brincadeira de mau gosto resultou nisso. Porque não tinha ninguém ali e eles falaram que tava vindo gente, iria 'moiar, moiar, moiar'", disse a modelo. Bianca, que é acompanhante de luxo, revelou ter sido contratada no mesmo dia por MC Kevin e MC VK para fazer sexo com os dois

Segundo a modelo, o amigo responsável pela brincadeira foi Jhonatas Augusto Cruz, que tentou participar da relação mas foi impedido quando Bianca se recusou a fazer mais que o combinado com os outros dois jovens. Após ser expulso do quarto onde o trio estava, Jhonatas retornou dizendo que a esposa de Kevin estava chegando.

"O Jhonatas apareceu novamente. E aí ele falou: 'Moiô, moiô, moiô! Sai fora que moiô!' Eu já fiquei meio assim, né, assustada. Aí o Victor falou para o Kevin: 'Sai fora, sai fora que moiô'. Aí o Kevin levantou, foi em direção a varanda que era bem próxima", contou a acompanhante. "E aí eu entrei em desespero. Se eu pudesse, teria ajudado. Do fundo do meu coração, eu teria ajudado. Não deu tempo. Muito rápido, muito, muito rápido", completou.

A entrevista completa com Bianca Domingues será exibida no "Domingo Espetacular" desta semana, a partir das 19h45.