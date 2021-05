Anitta dança Girl From Rio nas ruas da Disney, na Flórida Reporter 03

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 15:04 | Atualizado 22/05/2021 15:05

Rio - A divulgação de 'Girl From Rio' está pesadíssima e... inusitada! Nesta sexta-feira, durante um passeio nos parques Disney, na Flórida, Anitta aproveitou para fazer uma performance de sua nova música de trabalho 'Girl From Rio'. E, ao melhor estilo carioca, a cantora se jogou na coreografia ali mesmo, no meio da rua, sem deixar a sensualidade de lado.

Mas se engana quem pensa que Anitta se jogou sozinha nesta empreitada. A cantora foi acompanhada dos amigos Léo Fuchs, Justin Neto e Babi Moura, que estavam no parque com ela. O momento foi divulgado, claro, nos stories do Instagram de Anitta.

Confira a postagem da poderosa sobre o 'dia no parque':