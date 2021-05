Juliette Freire Reprodução

Publicado 22/05/2021 17:30

Rio - Pouco a pouco, Juliette Freire vem se adaptando ao mundo digital e conseguindo se comunicar melhor com sua legião de seguidores. Neste sábado, a campeã do 'BBB 21' gravou uma sequência de stories no Instagram falando sobre o 'Dia do Abraço' e agradecendo ao carinhos dos fãs, que se autodenominam "cactos".

"Oi, meu povo. Hoje eu consegui dormir um pouco mais graças a Deus. Como você estão? Hoje é Dia do Abraço e tantas vezes eu pedi 'me abracem, não soltem minha mão'. E hoje eu queria que estou me sentindo extremamente abraçada. Queria poder dar um abraço em cada um de vocês", declarou a paraibana, que aproveitou o discurso para fazer um apelo aos seus seguidores.

"Então se cuidem para a gente poder fazer isso o mais rápido possível. Um cheiro", pediu a ex-BBB.