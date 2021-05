Lexa e MC Guimê Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 19:04

Rio - Lexa e MC Guimê completaram 3 anos de casados neste sábado. Para celebrar, os dois artistas usaram suas redes sociais e se declararam um para o outro. Em seu texto, Lexa elogiou o marido e disse que Guimê é sua "melhor rima".

"Feliz dia 22! Feliz Bodas de Trigo! Você é a poesia mais linda, você é a minha melhor rima @mcguime. Eu casei com um homem maravilhoso, que me entende, me respeita e acima de tudo me AMA. Nossa e eu te amo tanto! Tanto! Tô te vendo dormir agora do meu lado e pensando o quanto eu sou abençoada de ter você comigo, o quanto você me fez crescer como mulher e o quanto amadureci nesses 6 anos juntos. Que venham muitos anos pela frente e muitos frutos de tudo que plantamos. Com amor, Sra Dantas", escreveu a funkeira.

Publicidade

fotogaleria

Logo depois, foi a vez de Guimê declarar o amor à esposa. "No convite do casamento escrevemos:

'Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu...' é, de fato foi o dia mais feliz da minha vida, um sonho realizado ter te encontrado e me casado com você. Quando caminhei em meio ao escuro, você segurou a minha mão e me guiou. Comentei na sua foto hoje sobre isso, aprendi e aprendo muito com você. Obrigado por ser assim, exatamente do jeito que é! Uma esposa dedicada, amorosa e que nem usando todas as lindas palavras do dicionário aqui eu conseguiria descrever... EU AMO VOCÊ! Feliz bodas de trigo pra nóis rainha", escreveu o MC.

Publicidade

Confira as postagens dos dois, que receberam muitas felicitações dos amigos:

Publicidade