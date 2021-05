Kerline e Arcrebiano, o Bil, do 'BBB 21' Reprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 22/05/2021 19:22

Rio - Em entrevista a Matheus Mazzafera, Kerline Cardoso a primeira eliminada do "BBB 21", disse que foi bloqueada por Bil Araújo nas redes sociais. Segundo a ex-sister, um mal-entendido aconteceu durante uma live que ela fazia com Raissa Barbosa, ex-participante de "A Fazenda".

fotogaleria

Publicidade

"Estávamos eu e a Raíssa Barbosa numa live, já eram 2h da manhã, eu e ela numa boa, só com os fãs. Ninguém citou o nome dele. O que ela falou foi: 'A Ker ficou com um biscoiteiro'. Na hora que ela foi falar biscoiteiro, pareceu que era Bil. Aí o pessoal começou a falar na live", explicou Kerline.

No Twitter, Kerline escreveu uma suposta indireta a Bil. "Me bloqueou, me ridicularizou e ainda tentou me fazer de louca... mas não podia sair do personagem! Eu até posso ser "ninguém" mas ele também não é nada do que pintam não. Enfim, só colocando uma pedra nesse assunto", disse.

Me bloqueou, me ridicularizou e ainda tentou me fazer de louca... mas não podia sair do personagem! Eu até posso ser "ninguém" mas ele também não é nada do que pintam não. Enfim, só colocando uma pedra nesse assunto. NEXT — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) May 22, 2021