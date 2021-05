Mãe de MC Kevin recebe presentes de MC Brinquedo Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 20:13

Rio - Após perder o filho, MC Kevin, no último domingo, Valquíria Nascimento, a Dona Val, vem recebendo muito carinho de fãs e de amigos do funkeiro. Pelas redes sociais, Val postou uma surpresa recebida por MC Brinquedo, amigo de Kevin desde a infância.

fotogaleria

Publicidade

No vídeo, Val mostra que recebeu flores e chocolates do funkeiro e brinca com o bordão que o filho costumava usar. "Olha quem veio trazer flor pra mim. E chocolate! Perdeu, hein. Ganhei um filho, esquece!", disse a mãe de MC Kevin. Em outros stories, Val mostrou que recebeu presentes de outros funkeiros também, como MC Kekel.

Confira o vídeo:

Publicidade