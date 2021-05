Marcela Mc Gowan e cantora Luiza Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 14:52 | Atualizado 23/05/2021 15:28

Rio - O amor está no ar! Neste sábado, a ex-BBB Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para celebrar os seis meses de namoro com a cantora sertaneja Luiza. Em uma foto romântica postada nos stories do Instagram, Marcela se declarou para a amada. "Feliz 6 meses, meu amor. Obrigada por arrancar meus melhores sorrisos. Te amo", disse a médica.

fotogaleria

Publicidade

Após uma conturbada relação com Daniel, na edição 20, do 'Big Brother Brasil', o namoro com Luiza foi o primeiro relacionamento que Marcela assumiu publicamente depois do confinamento. Na última semana, as duas chegaram a estrelar juntas uma campanha de lingerie.

Confira a postagem: