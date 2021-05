Preta Gil Reprodução

Publicado 24/05/2021 12:01

Rio - A cantora Preta Gil realizou uma homenagem ao seu amigo Paulo Gustavo (1978-2021) durante um show em Niterói (RJ), cidade natal do icônico ator.

A apresentação era parte do projeto Cultura nas Estações no Espaço Niemeyer em caráter beneficente e que contou com outro nomes como o cantor Toni Garrido. O festival foi transmitido no YouTube neste sábado (22).

"É um pedaço de mim, de verdade, que eu perdi, que o Brasil perdeu, mas o que ele deixou para nós é muito grande, é muito gigante", disse Preta Gil, visivelmente emocionada.

Preta Gil ainda relembrou as raízes de Paulo Gustavo como um de seus legados: "Nosso amado Paulo Gustavo, que é uma figura famosa mundialmente, o niteroiense de coração, que levou o nome, a imagem dessa cidade para os seus filmes, para as suas peças".