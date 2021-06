Carro de MC Kevin será rifado - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 17/06/2021 14:16 | Atualizado 17/06/2021 14:17

Rio - Os amigos de MC Kevin revelaram aos seguidores que vão realizar uma rifa do carro de luxo do funkeiro, um Jaguar E-Pace, que custa cerca de R$ 200 mil, para comprar uma casa para a mãe dele, Valquíria Nascimento.

A ação está sendo idealizada e divulgada por MC Brinquedo, MC Hariel e MC Pedrinho. "Seguinte. Informar a vocês que nós estaremos fazendo a rifa do carro do Kevin a mil reais, com mil números, para poder estar comprando a casa da dona Val. Conto com a ajuda de vocês", disse Pedrinho em vídeo ao lado da mãe do funkeiro.

MC Hariel, por sua vez, revelou que sempre foi o sonho de Kevin comprar a casa para a mãe e melhorar a situação da família. "Sempre o sonho dele foi dar uma melhora para a família, ele era um moleque de coração puro. O que cabe a nós como maior homenagem não é fazer música, não é postar stories, é de alguma maneira tentar realizar o sonho dele. Eu tenho certeza que se fosse a gente no lugar dele, ele estaria fazendo o mesmo pela nossa mãe", completou Hariel, que pediu apoio dos fãs neste momento difícil.

O grupo contou que cada número da rifa vai custar mil reais e que o vencedor da rifa estará na biografia de MC Kevin. O funkeiro faleceu no fim de maio após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro (RJ).