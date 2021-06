Anitta - Reprodução

A cantora Anitta participou de uma live com a influenciadora e jornalista Victoria Ceridono e Alessandra Steinherr, no início da da tarde desta quinta-feira (17), e mostrou não se importar com os ataques que recebe ao fazer alterações no seu visual.



Anitta, que constantemente e questionada por plásticas e procedimentos estéticos, afirmou que não se importa com opiniões. "Acredito que as pessoas têm muito medo de julgamentos e o que os outros vão dizer. Eu sou aberta sobre tudo na vida. Não ligo para o que vão dizer sobre meu visual, sobre minhas atitudes. Eu preciso ser feliz. Se as pessoas falam bem ou mal de mim, não vai mudar como me sinto", explicou a dona do hit "Girl From Rio".



Curtindo dias em um resort em Punta Cana, na República Dominicana, Anitta foi taxativa ao dizer que faz o que quer. "Decidi ser honesta. Para mim, é muito difícil e toma muito esforço em esconder as coisas. Se eu vou a um hospital para fazer uma cirurgia plástica e ficar preocupada em alguém falar para imprensa, eu não vou aproveitar esse processo. Eu não ligo. Eu que falo para a imprensa antes de todos. Não é somente sobre beleza, é sobre tudo. Eu faço o que eu quero", completou a carioca.



Em maio, durante uma live com a ex-BBB Mari González, Anitta relembrou que já realizou algumas plásticas e também fez botox. "Não nasci com o dom da beleza", brincou.