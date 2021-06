Anitta - Reprodução

Anitta nunca escondeu que fez muitas cirurgias plásticas ao longo de sua carreira. Durante uma live com duas influenciadoras, Victoria Ceridono e Alessandra Steinherr, na tarde desta quinta-feira (17), a cantora, em inglês fluente, revelou que não está nem aí para as críticas e assumiu que antes de fazer os procedimentos, usava muitos aplicativos e filtros para mudar a aparência nas fotos. "Eu brincava muito... Eu fui no meu médico e falei: 'Eu estou fazendo muita coisa no Photoshop, com meu queixo, meu nariz, não quero fazer mais isso. Você pode fazer isso na vida real? E ele fez.", contou com naturalidade.

"Não ligo de falar sobre os procedimentos que fiz. Acho que a internet vende muito [essa imagem] de que todo mundo é perfeito... Há muito Photoshop, filtros, eu não julgo isso. (...) Eu passei por mudanças porque eu quis, mas não porque eu via pessoas bonitas [na rede social]. (...) Eu não vejo os comentários, o que estão pensando sobre meu visual, se você prestar atenção nisso, você vai ficar louca...", explicou Anitta ao ser questionada o que acha dos julgamentos e completou:.

"Acredito que as pessoas têm muito medo de julgamentos e do que os outros vão dizer. Eu sou aberta sobre tudo na vida. Não ligo para o que vão dizer sobre meu visual, minhas atitudes. Eu preciso ser feliz. Se as pessoas falam bem ou mal de mim, não vai mudar como me sinto", afirmou.