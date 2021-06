Juliette no 'Mais Você' - Reprodução

Publicado 18/06/2021 10:20 | Atualizado 18/06/2021 10:21

Rio - Depois de cantar com Gilberto Gil e perto de se apresentar com Alceu Valença, Wesley Safadão e Elba Ramalho, Juliette está mais confiante em seguir a carreira de cantora. Logo que saiu do 'Big Brother Brasil 21', a campeã do reality show já havia sido avisada sobre seu sucesso no Brasil, mas ao ser perguntada sobre a carreira de cantora, negou que houvesse desejo em seguir esse rumo.

Na manhã desta sexta-feira, no entanto, Juliette disse a Ana Maria Braga, no 'Mais Você', que o contato com os renomados artistas e o reconhecimento deles deu forças para que ela voltasse atrás e mudasse de ideia. "Eu estou abrindo a cabeça, tentando me ver dessa forma. Estou começando a me ver como cantora. Antes eu cantava por amor. Agora eu vejo que eu posso pensar em respirar e cantar melhor", disse a paraibana, que está investindo no aprendizado.

"Já estou vendo aulas até. Eu falei para o Gilberto Gil que, se eu tinha dúvidas, agora eu tenho mais confiança", revelou.