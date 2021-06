Gilberto Nogueira (Gil do Vigor) e Bolsonaro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:50

Rio - Depois de Anitta se posicionar contra Jair Bolsonaro (sem partido), foi a vez de Gilberto Nogueira criticar a gestão do atual presidente do Brasil. Por meio do Twitter, na manhã desta segunda-feira, o economista afirmou que o Brasil só melhora sem Bolsonaro.

"Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: quando Bolsonaro e sua turma saírem do poder", escreveu Gil do Vigor no Twitter.

Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: QUANDO O BOLSONARO E SUA TURMA SAIREM DO PODER!!!!!!! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 21, 2021

