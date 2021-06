Arthur Picoli é o novo contratado do SporTV - Reprodução Instagram

Arthur Picoli é o novo contratado do SporTV

Publicado 21/06/2021 18:34 | Atualizado 21/06/2021 18:36

O ex-BBB Arthur Picoli completa 27 anos nesta segunda-feira (21). Depois de viver um romance com a atriz Carla Díaz no reality, o crossfiteiro revelou que vai passar o aniversário solteiro.



Em entrevista ao Gshow, Picoli ainda surpreendeu ao dizer que não beijou na boca após o BBB 21. "Se eu já beijei na boca? Sou BV (boca virgem) de novo e trabalhei até no Dia dos Namorados. Isso mostra que estou sozinho mesmo. Nem beijinho na boca, nada. Desaprendi, ninguém me quer", brincou o ex-BBB.



Arthur disse ao Gshow que vai comemorar o aniversário em uma casa alugada no Rio de Janeiro, mas sem ex-participantes do BBB 21. "Vou para uma casa maravilhosa em uma cidade no Rio de Janeiro que sempre sonhei em conhecer. Tem muita praia, vista bonita, paz e não posso falar onde. Estou convidando poucos amigos próximos que gosto, que fazem bem estar por perto. Do BBB não vai ninguém, estão trabalhando muito. Mês que vem vou para algum lugar com o Caio e o Projota.", explicou.



Por falar em Projota, o rapper fez uma declaração para Arthur através das redes sociais. "Feliz aniversário pro irmão/filho/amigo que a vida resolveu me enviar depois dos 30 e tantos anos! Parabéns meu irmão, como te falei sempre, você é um cara de luz, uma pessoa muito especial pra quem eu só desejo o que há de melhor na vida! Conte sempre comigo mano!", escreveu Projota em seu perfil oficial no Instagram.









