Thales Bretas e os filhos, Gael e Romeu, frutos do relacionamento com Paulo GustavoReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2022 09:04 | Atualizado 04/01/2022 09:16

Rio - O dermatologista Thales Bretas, de 33 anos, levou os filhos, Romeu e Gael, à praia para pular as famosas sete ondinhas de um novo ano e publicou a foto no Instagram nesta segunda-feira. Os pequenos são frutos do relacionamento com o ator Paulo Gustavo, que faleceu aos 42 anos em decorrência da Covid-19 em 2021.