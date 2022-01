Preta Gil - Reprodução/Instagram

Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2022 15:04 | Atualizado 04/01/2022 15:22

Rio - Contaminada pela segunda vez com a covid-19, Preta Gil compartilha como está sendo seu período de isolamento em casa, na cidade do Rio de Janeiro. Nesta terça, no quarto dia de isolamento, ela disse acreditar que em breve já pode voltar a trabalhar.