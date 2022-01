Françoise Forton - Reprodução: internet

Publicado 17/01/2022 16:56 | Atualizado 17/01/2022 17:06

Rio - O corpo da atriz Françoise Forton foi cremado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. A artista morreu aos 64 anos, neste domingo, vítima de um câncer. Ela já havia lutado contra a doença em 1989, quando estava gravando a novela "Tieta".