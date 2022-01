Luana Piovani afirmou que não pretende comentar a participação de Pedro Scooby no 'BBB 22' - Montagem/Instagram/Globo

Publicado 18/01/2022 16:08

"Esse é um entretenimento que ganha dinheiro com a vulnerabilidade humana. Querem mais é ver a mulher surtando porque os pais não estão com filhos. É assim que esse tipo de entretenimento funciona. É ver as pessoas no limite. É uma arena de leões. Acho assustador", declarou em entrevista para a coluna de Nina Lemos, do UOL.

A artista aproveitou para esclarecer que possui um bom relacionamento com Pedro, que é pai de seus três filhos: "Eu revelo os pequenos vacilos do Pedro porque são pequenos quando você vai falar de caráter, de influência. Ele leva as crianças atrasadas para a escola? Sim. Ele manda as crianças para casa com piolho? Sim. Mas ele é um cara que é apaixonado pelos filhos, que tem uma influência positiva na vida deles. Isso que importa", afirmou.

Luana destacou que o atleta poderá participar do reality despreocupado, relembrando que dividirá a guarda dos filhos com Cintia Dicker, atual esposa de Pedro. "Ele foi sabendo que podia ficar de boa porque o rojão estava comigo e com a Cintia. Na hora que entendi o esquema fiquei muito mais tranquila porque não preciso nem te dizer: nós, mulheres, damos de dez a zero nos homens! Meus filhos sendo cuidados por mulheres nunca vão chegar atrasados em nada. Fico muito mais calma. São as mulheres que cuidam. O Pedro sabe disso. Por isso que ele está tranquilo", opinou.