Luana Piovani - Reprodução

Publicado 14/01/2022 20:58

Rio - Luana Piovani falou sobre a participação de Pedro Scooby, no grupo camarote, formado por famosos, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo . Através do Instagram Stories, nesta sexta-feira, a atriz revelou que não sabia que o pai de seus três filhos, Dom, Bem e Liz seria confinado.

Ao ser questionada por Leo Dias, do site Metrópoles, sobre o que achava da participação do ex no reality global, a loira debochou: "Oi? Eu não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro, do que no Leo. Vou até marcar o Pedro aqui (nas redes). Ele teria me dito, né?", comentou. Em seguida, Luana ironizou: "Será que ele vai levar as crianças pro Big Brother? Elas têm aula, não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos".

Luana Piovani esculachando Pedro Scooby diariamente é tudo o que se espera nesse #BBB22. pic.twitter.com/kVw4O79CUk — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 14, 2022

Atriz vira meme nas redes sociais

Luana virou meme nas redes sociais nesta sexta-feira. Os internautas brincaram com uma possível ida da atriz à TV Globo levando os filhos para o surfista cuidar. "Luana Piovani jogando os filhos pelo muro do BBB pro Pedro Scooby cuidar", brincou um usuário do Twitter. "A Luana Piovanni batendo na porta do projac pra tirar o Scooby do BBB", disse outro. "A Luana Piovani na porta da Globo, exigindo que o Pedro Scooby fique com as crianças no final de semana", publicou um terceiro.

Luana Piovani jogando os filhos pelo muro do BBB pro Pedro Scooby cuidar. pic.twitter.com/ocDTE9a6O8 — WN (@camafeuzinho) January 14, 2022

a luana piovanni batendo na porta do projac pra tirar o scooby do bbb

pic.twitter.com/TMFMkoxe4u — binho (@biwnho) January 14, 2022

A Luana Piovani na porta da Globo, exigindo que o Pedro Scooby fique com as crianças no final de semana #BBB22 pic.twitter.com/97FPJzIDLC — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) January 14, 2022

A Luana Piovani tirando o Pedro Scooby a força da casa depois de ele ter mentido pra ela #BBB222pic.twitter.com/74UCdV61h4 — ⁷ (@loovingJJK) January 14, 2022