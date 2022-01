Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução da internet

Publicado 17/01/2022 08:40 | Atualizado 17/01/2022 09:33

Rio - Depois que Pedro Scooby foi anunciado no "Big Brother Brasil 22", que estreia nesta segunda-feira, Luana Piovani ganhou novos seguidores e passou a receber pedidos para comentar o reality da Rede Globo. Neste domingo, ela comentou os pedidos. O surfista foram casados por seis anos e possuem três filhos juntos, além de já terem trocado farpas nas redes sociais em diferentes momentos.

"Vocês seguem me enchendo o saco, querendo que eu comente o Big Brother. Escreve lá para o Boninho! Fala para ele assinar um contrato para mim. Aí, que nem eu comentava a situação política do Brasil que eu lia jornal, ele pode me dar um relatório com as notícias escritas e eu comento. Porque não tem outro jeito. Mas se isso virar um trabalho, a gente faz. Ainda mais eu, que gosto, apresento, produzo, faço cinema, teatro, televisão, entrevista", disse ela.

"Entro agora nos comentários, era tão legal... Todo mundo falava das coisas que eu estava falando, e eu podia trocar com as pessoas que me seguem, é para isso que serve minha rede social, entre outras coisas, que também gosto de jogar luz em quem merece. Mas agora entro lá e só tem vocês falando: 'Luana, o Brasil quer, estamos ansiosos, comente o Big Brother, você tem que assistir!'. Já vi que vai ser um pouquinho mais chato do que achei que fosse. Ainda bem que acaba", continuou a atriz, que atualmente vive em Portugal.