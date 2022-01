Beyoncé e Elza Soares - Reprodução

Beyoncé e Elza SoaresReprodução

Publicado 21/01/2022 09:29

Rio - Beyoncé também lamentou a morte de Elza Soares aos 91 anos. A cantora norte-americana utilizou as redes sociais de sua organização sem fins lucrativos, a BeyGOOD, nesta quarta-feira, para comentar o falecimento da cantora brasileira em decorrência de causas naturais.

fotogaleria

"Descanse em paz, Elza Soares. Sua música será eternizada e irá inspirar o Brasil e o mundo. Somos gratos", disse na legenda da publicação que traz uma foto de Elza Soares com a mensagem "descanse em paz" (em tradução literal do inglês, "rest in peace").