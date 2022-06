Simone e Simaria - Iwi Onodera/Brazil News

Simone e SimariaIwi Onodera/Brazil News

Publicado 07/06/2022 16:14 | Atualizado 07/06/2022 16:20

Rio - Simone e Simaria também terão o show investigado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai apurar a contratação do show da dupla sertaneja para a Festa da Gila e do Queijo Artesanal Serrano, em Bom Jesus, na Serra. Com data marcada para o dia 15 de julho, o show tem cachê de R$ 380 mil para uma cidade que tem cerca de 11,5 mil habitantes, segundo o IBGE.

fotogaleria

A Prefeitura de Bom Jesus garantiu que o pagamento do cachê não é retirado do orçamento municial. O MP disse ao "g1" que "vai instaurar procedimento esta semana para apurar se houve irregularidade na contratação", mas não apontou qual seria a suposta irregularidade.