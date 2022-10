Jojo Todynho opina sobre ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Jojo Todynho opina sobre ’A Fazenda 14’Reprodução

Publicado 21/10/2022 11:00 | Atualizado 21/10/2022 11:12

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, para comentar a confusão generalizada que assumiu "A Fazenda 14", após a briga e expulsão de Tiago Ramos e Shayan Haghbin. A cantora, que foi campeã da 12ª edição do reality show, aproveitou para criticar no Twitter a postura da produção do programa.

"Enquanto não sair uma morte, a 'Fazenda' vai continuar fazendo vista grossa para tudo o que está acontecendo", disse a artista, que em seguida, pediu "pelo amor de Deus" para que algo fosse feito em relação aos barracos no programa.

O assunto deu o que falar na rede social e até a ex-participante do "BBB 19" Elana Valenaria opinou sobre como a produção do reality da RecordTV tem tratado seus participantes . Elana ainda comparou a "Fazenda" com o "BBB". "Eu estou horrorizada com o que aconteceu nesse programa! No 'BBB' a produção nos trata com enorme responsabilidade, da hora que nos buscam até o dia que nos devolvem em nossas casas!", afirmou.