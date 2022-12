Rafa Justus celebrou aniversário de Cesar Tralli - Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2022 09:26 | Atualizado 24/12/2022 09:26

Rio - Cesar Tralli completou 52 anos na última sexta-feira e recebeu uma homenagem da enteada, Rafa Justus. Fruto do antigo relacionamento de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, a menina de 13 anos reuniu imagens ao lado do padrasto e compartilhou nas redes junto de um texto.

"Dia desse ser humano que fez com que eu me sinta ainda mais importante com o papel de enteada/filha. Bis, obrigada por me receber de braços abertos há 9 anos e meio, para começar sua nova jornada de vida na nossa família. Eu sou muito grata por você ter entrado nela, me amado imensa e incondicionalmente. Eu te amo e tento retribuir a cada dia que passa tudo que você faz e já fez por mim nessa vida. Te amo absurdamente. Você é o 'paidrasto' que a vida me deu e que aprendi a amar", escreveu.Cesar Tralli deixou um comentário agradecendo o carinho da enteada. "Eu te amo muito, biscoita! Você me ensinou a ser pai e deu um novo sentido na minha vida. Quero muito estar ao seu lado e te ajudar em tudo que precisar. Conte sempre comigo. Você é muito importante e te amo infinitamente", afirmou.