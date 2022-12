Emocionada, Letícia Colin se despediu do elenco e equipe de ’Todas as Flores’ - Reprodução/Instagram

Emocionada, Letícia Colin se despediu do elenco e equipe de ’Todas as Flores’Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2022 10:36

Rio - Letícia Colin se emocionou com o término das gravações de "Todas as Flores", trama de João Emanuel Carneiro exclusiva para o Globoplay. A atriz de 32 anos, que interpreta a vilã Vanessa, surgiu chorando em um vídeo dos bastidores das filmagens, em que interage com profissionais da equipe técnica e ainda recebe um buquê de flores.

fotogaleria A exibição do primeiro bloco de capítulos do projeto chegou ao fim no Globoplay em dezembro e Letícia Colin finalizou as gravações para a segunda parte da trama, que estreia em abril de 2023. Na publicação sobre a despedida, Colin contou que gravou 85 capítulos.

"Vai ter terceira? Essa novela não pode acabar. Ah, gente… tudo tem começo meio e fim. Tem tanta coisa a mais dentro de mim desde que essa novela começou. Vanessa bamboleando absurdos, ferina, ferrolho da maldade. Abraços tantos, gente corajosa. Artistas. Artista é uma gente muito peculiar [...] A gente gosta tanto de trabalhar que esquece da vida. Isso é minha vida", escreveu.