Murilo Huff e LéoReprodução/Instagram

Publicado 24/12/2022 11:44

Rio - Murilo Huff desmentiu a notícia de que seu filho com Marília Mendonça teria morrido. A fake news envolvendo Léo, de 3 anos, surgiu após o cantor de 27 anos ter seu perfil nas redes sociais hackeado. A equipe do artista emitiu nota explicando a invasão.

fotogaleria "Informamos que o Twitter e o Facebook de Murilo Huff foram hackeados. A nota solta sobre a vida do Leo é falsa e de mau gosto. Conseguimos recuperar as nossas páginas. Pedimos desculpas pelo ocorrido e informamos que todas as medidas de segurança e para a identificação dos invasores estão sendo tomadas."

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, também negou a informação. "Passando para desmentir um maldoso que hackeou as redes sociais do Murilo Huff e comunicou o falecimento do Leo. Está tudo bem aqui em casa, não aconteceu nada. O mundo está cada vez pior. Assustaram o pai e a mãe do Murilo. Só não me assustou porque estou aqui com o Leo", disse.