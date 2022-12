Marcos Mion colocou enfeite da Globo em sua árvore de Natal - Reprodução/Instagram

Marcos Mion colocou enfeite da Globo em sua árvore de NatalReprodução/Instagram

Publicado 24/12/2022 13:57

Rio - Marcos Mion contou para os seguidores neste sábado (24) que levou para casa algumas lembrancinhas da TV Globo. O apresentador do "Caldeirão" exibiu as logos de pelúcia da emissora que retirou do cenário do programa para enfeitar sua árvore de Natal.

fotogaleria "Gosto tanto de Natal que roubei umas coisas da Globo, vou mostrar para vocês. Existe algum ser humano que gosta mais da Globo que eu? Eu roubei esses loguinhos da Globo da árvore do Caldeirão e trouxe para casa. Ficou lindo, não? Ficou demais!", disse.

Nos Stories, Marcos Mion comentou sobre o carinho pela emissora. "Não existe ninguém que gosta mais da Globo do que eu. E posso provar", escreveu na legenda.