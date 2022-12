Gloria Pires aproveita passeio à cachoeira com família - Reprodução Internet

Gloria Pires aproveita passeio à cachoeira com famíliaReprodução Internet

Publicado 24/12/2022 15:13 | Atualizado 24/12/2022 15:14

Rio - Em clima natalino, Gloria Pires reuniu sua família para aproveitar um passeio na cachoeira, e compartilhou com seus seguidores, neste sábado (24). De biquíni, a atriz posou ao lado das filhas, Cleo, de 40 anos, Antonia, de 30, e Ana, de 22, além de Orlando Morais, seu marido, e Leandro D'Lucca, marido da filha mais velha.

Na legenda Gloria brincou: "Passando com a minha trupe para desejar um Natal de amor e harmonia à vocês! (Bento nos deu um perdido básico…)", se referindo a Bento Pires, seu caçula de 18 anos. Nos comentários, o cunhado Leandro escreveu: "Amo vocês", a filha mais nova Ana, disse: "meu tudo" e outros amigos e celebridades se juntaram aos fãs da família nos elogios. O ator Paulo Dalagnoli comentou: "Família linda, amo vocês" e Cristiana Oliveira disse: "Família linda!"

Ana também compartilhou em seu Instagram cliques ao lado das irmãs e da mãe. Com a legenda: "No paraíso com os meus diamantes <3", a artista mostrou aos seus seguidores a família aproveitando a natureza. A mãe deixou um comentário dizendo: "Minha pérola, meu poema", junto à irmã Antonia que escreveu: "Te amo minha bunducha".