Publicado 24/12/2022 16:15 | Atualizado 24/12/2022 16:23

Rio - Luiza Caldi, a ex-bailarina do programa "Faustão na Band" desabafou em seu Story, na última sexta-feira (23), sobre a demissão em massa das dançarinas do elenco. Ao abrir uma caixa de perguntas para o público, a namorada de Nicolas Prattes recebeu uma pergunta sobre seu posicionamento. A bailarina respondeu que era previsível e expôs o tratamento que a emissora deu ao corpo de balé.

No Story, Luiza explicou: "Não sei muito se a emissora em si tem muito poder ali. Não me surpreende. Achei de pouca ou nenhuma consideração com as bailarinas. Mas nunca tiveram. Tem gente que muda uma vida inteira, e em menos de um mês, eles mandam embora... Mas nada de novo. Como sempre foi. Vimos isso acontecer o ano inteiro. Complicado falar..."

E continuou o desabafo ao enfatizar que o tratamento recebido pelas dançarinas no novo programa de Fausto Silva deixou muito a desejar: "Fico triste por algumas, que sei que não se imaginam fazendo outra coisa... Mas "feliz" porque sei que todo mundo precisa voar e vão. Elas são gigantes. Vocês não tem a menor noção do que as bailarinas passaram esse ano. E o mínimo que a pessoa precisa ter para conseguir algo na vida, é saúde mental e liberdade. Espero que elas consigam isso de volta. Foram meus presentes esse ano, e estarei sempre aqui por elas. Fiz amizades que vou carregar comigo para a vida! Sou grata por esses encontros."

No final de 2021, Fausto Silva finalizou seu contrato com a TV Globo, onde comandava o programa "Domingão do Faustão" há mais de 30 anos. Em janeiro deste ano, o apresentador retornou à Band e lançou sua nova empreitada, o programa diário que completa um ano em janeiro de 2023. Em 1987, Fausto já entrava no ar pela emissora com o programa "Safenados e Safadinhos", que durou dois anos antes da partida para as telinhas da Rede Globo.

A ex-bailarina, Bia Michele também se pronunciou sobre a demissão em massa do corpo de balé. Em seu Instagram, a namorada de Mc Gui publicou um vídeo, na última sexta-feira (23) com os momentos mais especiais que passou no palco do programa, e emocionou seus seguidores com a legenda.

No texto, a dançarina contou que alcançou sue sonho e que, mesmo com a demanda de trabalho alta, não sabe o motivo de ter chegado ao fim: "Eu vivi um dos meus maiores sonhos! Desde pequena sonhei em ser Bailarina do Faustão, minha vida sempre foi a Dança, comecei o ballet aos 4 anos, então a realização de fazer parte disso foi imensa! Esse ciclo acabou, ao mesmo tempo que não entendo o porquê, me sinto aliviada. Vivi esse ano para esse trabalho, consumia 90% do meu tempo, e sei que conseguirei usar esse tempo para conquistar muitas coisas a partir de agora! Aprendi muito , amadureci muito e foi um prazer estar todos os dias ao lado do maior comunicador do Brasil! Fui muito feliz mesmo! Só gratidão a Deus por ter me proporcionado isso! Só desejo a vocês que todos os seus sonhos se realizem também, assim como um dos meus se realizou". Em suporte à namorada, Gui comentou: "Você é gigante e essa sua passagem foi mais que incrível. Continuará brilhando no palco da vida meu amor! Te amo e para de mexer no meu celular kkkk brincadeira"

Bia também contou em seu Story mais sobre a rotina de trabalho a que eram submetidas: “Então, gente, eu entrei no balé do Faustão faz mais de um ano. Foi em novembro do ano passado. E eu sempre sonhei em estar lá.”, e continuou: "Mas é um trabalho muito árduo, muito intenso, acho que ninguém nem sonha no quão difícil era nossa vida lá. Em relação a tudo, tudo mesmo, tanto com trabalho, quanto fisicamente, psicologicamente, pressão e tudo mais. É difícil, claro, assim como todo trabalho”

A dançarina confirmou que quase todo o corpo de dança do famoso Balé do Faustão foi demitido, inclusive profissionais de outras áreas: "Hoje meu ciclo se encerra. Não só o meu ciclo, hoje eu fui desligada do programa, mas assim como eu, todas as bailarinas foram também”, e finalizou: "Não sei como vai ser, se vai ter balé mais pra frente. Mas por enquanto não existe mais balé e é isso. Tão acontecendo muitos desligamentos mesmo. Não só no nosso setor, mas em outros”, comentou sobre a emissora. “Só quero que todas as minhas amigas sejam muito felizes, tenham muito sucesso, a gente merece, a gente passou por muito lá. Foi muito difícil pra todo mundo, mas foi um lugar de muito aprendizado".

Hadassa Baptista, outra ex-bailarina do programa também oficializou o desligamento em seu Instagram. A dançarina seguiu o posicionamento das amigas, mostrando que não sabia o motivo das demissões. Acompanhado de um carrossel com fotos dos bastidores do programa, Hadassa escreveu: "Sim esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo! Foram dias que APRENDI MUITO, MUITO MESMO! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês! Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada."

