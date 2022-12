Luciano Huck, Angélica e os três filhos prontos para o Natal - Reprodução Internet

Luciano Huck, Angélica e os três filhos prontos para o NatalReprodução Internet

Publicado 24/12/2022 17:36

Rio - Em clima de Natal, famosos compartilham em suas redes sociais as decorações escolhidas para o feriado. Prontos para receber os familiares e o bom velhinho, as celebridades abriram suas casas e mostraram aos seus seguidores como está decorada a tradicional árvore de Natal. Confira:

Luciano Huck e Angélica: Posando com os três filhos e dois cachorros, o casal combinou o look branco com a família, que aparece na frente da árvore tradicional montada nas cores vermelho e dourado. Na legenda, o apresentador do "Domingão com o Huck", escreveu: "Feliz Natal!!! Que seja uma noite de paz & amor para celebrar e reunir a família. Que possamos aproveitar este natal para voltar a fortalecer o que nos une, respeitando nossas diferenças. Com todo nosso carinho. Familia Ksyvickis Huck".

Paulo André: Posando com o filho de um ano no colo, o atleta mostrou a árvore enfeitada nas cores branco e dourado, combinando com a roupa escolhida para o pequeno Peazinho. Na legenda, o ex-BBB escreveu: "jingle bell".

GKay: A influenciadora escolheu dar destaque para o look da foto. Ao lado da árvore decorada apenas com luzes de Natal, a dona da Farofa da GKay posou vestindo um vestido rosa inteiro de plumas, da marca de luxo Maison Valentino.

Luísa Sonza: Ao lado da árvore toda enfeitada em tons de prateado e cinza, a cantora mostrou detalhes de enfeites em formato de escorpião, promovendo sua música nova "Mama.cita (hasta la vista)". As cores usadas na decoração e na estética visual do clipe marcam sua nova era futurista, que pretende aprofundar no próximo ano.

Juliana Paes: No início de dezembro, a atriz compartilhou o resultado da sua decoração pronta. Posando em frente à árvore toda em tons de vermelho e a estrela dourada, Juliana escreveu na legenda: "Dezembro chegou! E com ele, a decoração natalina. Vocês já começaram os preparativos? Obrigada por cuidar de cada detalhe mágico da árvore por aqui, @georgiafestas! Eu tô apaixonada e contando os dias para o Natal. Amo essa época do ano!!"

Viih Tube: A influenciadora se prepara para passar seu primeiro Natal grávida de Lua. Ao lado de Eliezer, a ex-BBB mostrou a árvore que montaram em tons pastéis enquanto brincam com o verdadeiro presente que esperam receber do Papai Noel.

Marina Ruy Barbosa: A atriz compartilhou uma foto da sua sala mostrando a árvore de Natal recheada de enfeites vermelhos e bem tradicionais. Além de mostrar o vestido verde que escolheu para a noite, Marina também compartilhou outros detalhes da decoração, como a mesa posta e os pais prontos ao lado da árvore. Na legenda, a ruiva contou seus planos para a noite da véspera do feriado: "Real life! Recebendo meus pais em casa para um jantar pré Natal!"