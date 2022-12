Anitta, Lexa e Wesley Safadão se encontram em parque de Orlando - Reprodução Internet

Publicado 24/12/2022 18:53 | Atualizado 24/12/2022 18:55

Rio - Lexa compartilhou com seus seguidores, neste sábado (24), o encontro que teve no parque da Universal Studios, em Orlando, na Flórida. A cantora postou uma foto acompanhada de Anitta e Wesley Safadão, arrancando elogios de seus seguidores. Em outro clique, a artista aparece ao lado da família da dona do sucesso "Envolver". Os três estão na cidade para as festas de fim de ano, Anitta recebeu a amiga em sua casa e as duas encontraram o cantor, acompanhado da mulher, Thyane Dantas, e dos filhos no parque de diversões.

Na legenda, a dona do hit "Sapequinha" escreveu: "Melhor energia possível!", e recebeu muitos comentários de carinho dos fãs dos cantores. Mensagens como: "Aí eu amo essa amizade com a Anitta", "Lexa e anitta parecem duas irmãs", "Lindos demais", e "A família da Anitta é maravilhosa, toda viagem deles eu acompanho porque são incríveis e divertidas...fora que são muito unidos"