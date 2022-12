Gabriela Pugliesi compartilha registros do primeiro natal com Lion - Reprodução Internet

Publicado 24/12/2022 22:30

Rio - Gabriela Pugliesi está passando seu primeiro Natal com o seu filho Lion. A influencer compartilhou com seus seguidores, neste sábado (24), registro do encontro da família para a véspera do feriado. Nos cliques a musa aparece amamentando o pequeno, enquanto a irmã, Marcella Minelli, amamenta o sobrinho Vittorio, também recém-nascido, ao mesmo tempo. As fotos exalam fofura mostrando a família reunida.

Na legenda, Gabriela escreveu: "Hoje o natal foi especial. Diferente. Eu e minha irmã amamentando nossos bebês juntas. Os três primos juntos. Eu e Tulio sendo pai e mãe. Lion cheio de tias. Ornella teve que sair pra fazer um parto porque essa é a profissão dela. Linda demais. Mês passado ela trouxe Vittorio e Lion pro mundo. Hoje ela traz mais um. Muito orgulho da gente, do nosso amor, da alegria que esses bebês trouxeram pras nossas vidas."

Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram a família e mandaram boas energias para o natal, com mensagens como "Lindezas! Feliz natal! O mais especial da vida de vocês! Bebês trazem um novo sentido para o Natal! Aproveitem muito"; "Que Natal delicioso! Cheio de criançada!"; e "Quando se é mãe, tudo muda! Posso ver o quanto você está feliz, seu olhar reflete só amor. Parabéns pelo bebê. Felicidades sempre."