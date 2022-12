Gal Costa é homenageada em ação do Spotify e é exibida em telão da Times Square - Reprodução Internet

Publicado 24/12/2022 20:09 | Atualizado 24/12/2022 20:43

Rio - Gal Costa foi homenageada pelo Spotify na Times Square, em Nova Iorque, na última sexta-feira (23). A iniciativa fez parte de uma ação da plataforma digital de música, que criou o projeto "EQUAL", desenvolvido para apoiar mulheres no meio artístico e musical, desenvolvendo seus trabalhos e diminuindo a desigualdade de gênero na indústria.

Considerada uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, a baiana teve o rosto projetado num edifício em um dos maiores pontos turísticos e centros comerciais da cidade.

O comunicado do Spotify ressaltou: "A plataforma assume a responsabilidade de corrigir essas disparidades com seriedade, e acredita que o primeiro passo em direção a amplificação do trabalho de todas as criadoras que se identificam como mulheres é estender recursos críticos para essa comunidade oferecendo oportunidades".

Gal morreu aos 77 anos , no dia 9 de novembro, deixando o Brasil em choque. A causa da morte até hoje não foi revelada.

"(...) Uma artista visceral, imponente e marcante. Suas músicas são atemporais e sua voz jamais será esquecida. Uma das artistas mais expressivas e marcantes da música brasileira. Uma voz que influenciou gerações. E um legado que jamais será esquecido. O nome dela é Gal", exaltou a plataforma em mensagem durante a ação.