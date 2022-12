Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso combinam looks com seus filhos para o Natal - Reprodução Internet

Publicado 24/12/2022 19:48 | Atualizado 24/12/2022 20:13

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilham, neste sábado (24), em suas redes sociais fotos do primeiro Natal que passam no rancho da família, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. No ensaio, o casal e seus filhos Titi, Bless e Zyan combinam as roupas xadrez com a decoração da casa, em tons de vermelho e marrom.

Na legenda, a apresentadora do podcast "Quem Pode, Pod" escreveu: "Então é Natal. Esse é o nosso primeiro natal no @ranchodmontanha e estamos muito felizes!!! Nossa família deseja a todos vocês um ano cheio de paz, saúde e muito amor!!! Feliz Natal pessoal!"

Nos comentários, amigos e fãs da família desejaram um feliz Natal e elogiaram a família. Sabrina Sato escreveu: "Feliz natal família linda e cheia de amor", Fernanda Gentil disse: "Só vejo Lindezas nessa família tão amada!!!!!!! Feliz Natal, saudades!!!!!, Didi Wagner comentou: "Feliz Natal para essa família tão linda!", e entre tantos outros o ator Caio Manhete também deixou seu desejo: "Feliz Natal pra essa família linda!!! "