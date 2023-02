Gisele Bündchen desembarca em aeroporto do Rio para o Carnaval

Rio - Gisele Bündchen foi vista, na manhã deste sábado, após desembarcar no Aeroporto do Galeão, localizado na Ilha do Governador, no Rio. A modelo vestiu um look confortável, combinando camisa e moletom na cor cinza, além de usar um boné bege. Acompanhada por um segurança, a loira deixou o estabelecimento com um travesseiro na mão.

Após o divórcio do jogador Tom Brady, Gisele está na capital fluminense para curtir o Carnaval carioca pela primeira vez desde 2011 . Na última quinta-feira, a modelo confirmou sua presença em um camarote na Marquês de Sapucaí para assistir de perto os desfiles das escolas de samba: "Tenho que ir para o Rio de Janeiro, porque eu estou com muita saudade da Cidade Maravilhosa, faz muito tempo que eu não vou para lá. Então, eu estou indo para o Rio, mas quem sabe eu não dou uma passadinha em alguns outros carnavais por aí", disse a famosa, nos Stories do Instagram.

Gisele Bündchen terminou recentemente seu casamento de 13 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem tem dois filhos, Vivian Lake Brady e Benjamin Rein Brady. Gisele e Tom se casaram em 2009.

