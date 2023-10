Prêmio Marília Mendonça acontecerá em Goiás no ano que vem - Divulgação

Publicado 11/10/2023 16:16

Rio - O Prêmio Marília Mendonça, que aconteceria em 24 de outubro, foi adiado para março do ano que vem. O evento será realizado em Goiás, estado onde a cantora, que morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo em novembro de 2021, nasceu e terá Fausto Silva como mestre-de-cerimônias.

Na lista de artistas que também já confirmaram presença estão Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima, Marco Ferreira Locutor, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan, George Henrique & Rodrigo, Luiza Martins, Di Paullo & Paulino, Simone Mendes , Zé Neto & Cristiano e Bruno & Marrone, além de Murilo Huff.



Os cantores se apresentarão na cerimônia, com repertório todo composto por canções criadas ou consagradas pela Rainha da Sofrência. Em meio aos shows de cada um, o evento vai premiar os melhores da música em 2023. Os meios de votação para eleger os nomes a serem contemplados serão informados em breve ao público. Todas as diretrizes da premiação vêm sendo coordenadas por Ruth Mendonça, mãe de Marília e idealizadora do troféu, em homenagem à memória da filha.