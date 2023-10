Deolane Bezerra mostra resultado da lipo LAD - Reprodução / Instagram

Deolane Bezerra mostra resultado da lipo LADReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2023 16:47

Rio - Deolane Bezerra, de 35 anos, apareceu no seu Stories do Instagram, nesta quarta-feira (11), para mostrar como seu corpo ficou após a lipoaspiração tipo LAD. No vídeo, a advogada aparece com uma cinta e sem as talas de proteção pós-cirurgia.

"Olha isso aqui sem as talas? Estou passada. Mostrar para vocês que não estou murchando. Estou com medo é das minhas costas quebrarem no meio. Menina, parece que eu tirei uma costela. Estou passada três vezes", falou Deolane.



O procedimento estético foi feito no dia 29 de setembro, em São Paulo. "Vou ficar uma gostosa”, disse a advogada no Stories logo após a cirurgia.