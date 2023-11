Ana Hickmann e Alexandre Correa - Reprodução Instagram

Publicado 16/11/2023 09:11

Rio - Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, de 52 anos, abriu o jogo sobre seus medos após a apresentadora registrar queixa contra ele por agressão . O empresário citou as ameaças que recebe em suas redes sociais e a possibilidade da artista colocar um ponto final no casamento dos dois.

"Mas eu não tenho medo e ataque, nada disso. Eu tive câncer (no pescoço). A única coisa que o câncer dá para você é que ele cria anticorpos para um monte de coisas. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de, sim, perder a minha esposa. E das consequências (da denúncia feita por Ana). Eu tenho medo de ficar sem ela e de ser preso", disse Alexandre em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S. Paulo", nesta quarta-feira.

O empresário ressaltou que não sabe se a apresentadora vai pedir o divórcio. "Eu não tenho conhecimento disso. Eu iria ficar lisonjeado se eu pudesse ser informado dessa decisão dela", afirmou ele, à colunista. "Eu não a procuro porque tenho que obedecer ao distanciamento. Mas, se ela quiser falar comigo, eu vou atender ela na hora", completou.

Casado há 25 anos com Ana, Alexandre assume que está com saudade da mulher. "São 25 anos, né? Não são 25 meses, nem 25 dias. É uma vidona. No momento, estou tentando passar pela dor. Tenho a dor do arrependimento. Por que eu não me levantei, não fui para outro lugar [em vez de discutir]?", lamentou ele, que teria chorado ao comentar sua tristeza. "É uma dor estranha. Faz um buraco no peito da gente. Eu tô tão triste. Eu não sabia que poderia ficar tão triste assim".

Ataques nas redes sociais

Ainda em entrevista à Mônica Bergamo, o empresário comenta as ameaças que tem recebido nas redes sociais. "Eu parei de ler nas 2.800 mensagens. Eu fui ao fundo do poço. É tudo muito humilhante. Foram já quatro dias ininterruptos de porrada na imprensa, nas redes sociais. Você vai ficando em looping, deprimido. E muito triste. [Escrevem] 'vou te matar', é uma coisa escabrosa. Eu penso: 'Que merda!'. São muitas ameaças".

'Não evoluí como homem'

Alexandre reconhece que, ao contrário de Ana, não evoluiu como pessoa. "Eu envelheci e não evoluí como homem. Talvez eu tenha estagnado, ultrapassado. Eu tenho a humildade de reconhecer isso. Já a Ana se transformou em um HD de 50 terabytes. Ela é multifacetada. Eu acho que a Ana é até superdotada. O que é apresentado para ela, ela aprende e desenvolve em segundos. Na pandemia, ela aprendeu a cozinhar como poucas pessoas. A Ana planta a jabuticabeira, colhe a jabuticaba e faz a geleia. Ela é apresentadora, mulher, mãe, empresária. Eu duvido que exista uma mãe melhor do que ela. A Ana é aventureira, zelosa. É uma mulher muito à frente do seu tempo. Vocês, mulheres, criaram anticorpos, criam, fazem tudo, mandam. E como mandam. Já a gente não evolui", acredita.

Briga por dinheiro

Em entrevista ao "Fofocalizando", nesta quarta-feira, Alexandre desmentiu as informações de que a briga com a mulher, ocorrida no último sábado (11), teria sido causada por uma suposta crise financeira e negou que seria responsável por um rombo de R$ 40 milhões no patrimônio da apresentadora do "Hoje em Dia", na Record TV. "Isso não procede, isso é inverídico".

Entenda

Ana foi agredida por Alexandre Correa dentro da própria casa, localizada em Itú, no interior de São Paulo, neste fim de semana. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. Em nota, a apresentadora confirmou o desentendimento com o marido.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", informa.

Alexandre também se manifestou sobre o caso em um comunicado publicado em sua rede social. "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais de uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zero, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório".