Mateus Solano e Filipe Bragança curtem trilha da Pedra da Gávea em dia de folga - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2023 17:09 | Atualizado 28/11/2023 17:09

Rio - Mateus Solano, de 42 anos, curtiu um dia de folga ao lado do ator Filipe Bragança, que vive seu filho no remake da novela 'Elas por Elas'. Nesta terça-feira (28), o artista compartilhou alguns cliques da trilha que os galãs aproveitaram na famosa Pedra da Gávea, no Rio.

fotogaleria

"Dia de folga com esse menino tão amável que tenho chamado de filho às 18h. Obrigado pela companhia, @filipe_braganca", escreveu o famoso na legenda da publicação. Nas fotos, a dupla surge lado a lado, sentada na montanha ou curtindo a natureza do caminho até um dos pontos mais altos da cidade carioca. Os artistas ainda conseguiram registrar um encontro especial que tiveram com uma cobra silvestre verde e amarela.



Fãs logo foram aos comentários para admirar a beleza dos atores e sua relação de carinho mesmo fora das telas: "Apresentando sua amada Pedra da Gávea pro filhote das telinhas", disse uma seguidora. "Que máximo! Os dois são maravilhosos", elogiou outro. "Amo que todos os 'filhos' do Mateus são convocados para irem a Pedra da Gávea", contou uma terceira. "Boa Mateus! São lindos demais!", exclamou mais uma.