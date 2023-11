Giovanna Ewbank revela motivo de Bless não ter festa de aniversário este ano - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 16:50

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, explicou nesta terça-feira (28), através do Stories no Instagram, porque Bless não terá festa de aniversário para comemorar os 9 anos. A apresentadora contou que o filho tomou essa decisão, pois prefere viajar com a família para prestigiar o tio, o artista plástico Gian Luca Ewbank, de 33.

"Esse mês de dezembro, nós vamos passar o Natal e o restante do mês em Miami com a família toda, porque dia 16 de dezembro é aniversário do Bless e eu perguntei pra ele: 'Filho, o que você vai querer de presente? Qual o tema da festa esse ano?'", iniciou Giovanna.A atriz se surpreendeu com o pedido do filho. "Mamãe, esse ano não quero festa nem presente. O meu presente é ir na exposição do tio Luca em Miami"."Eu fiquei mega feliz, né? Muito orgulhosa, na verdade do meu filho, de estar querendo uma exposição de semana de arte em Miami ao invés de ter uma festa de aniversário. Achei isso tão genial, tão incrível", disse a apresentadora."Ele tem uma ligação imensa com o meu irmão e ama a arte", explicou.Recentemente, Giovanna se pronunciou a respeito dos boatos de uma suposta crise no casamento com Bruno Gagliasso , de 41. A atriz negou, os rumores de que teria sido traída pelo marido e desmentiu as informações falsas que circularam na mídia recentemente.