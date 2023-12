Thiago Nigro fala sobre relação com filha de Maíra Cardi - Reprodução

Publicado 03/12/2023 13:26

Rio - Thiago Nigro utilizou as redes sociais, neste domingo (3), para falar sobre sua relação com a enteada Sophia, filha de sua mulher, Maíra Cardi, com Arthur Aguiar. Na publicação, o empresário explicou que evitava postar a pequena por causa das críticas que recebia, mas que não iria se portar como "visitante no casamento" que escolheu viver com a influenciadora.

"Eu tenho muitos momentos com a Sophi. E esse é só mais um de tantos.Há algum tempo parei de postar qualquer coisa relacionada a ela, por críticas de estar 'forçando algum lugar', mas a verdade é que nós vivemos juntos, e de quase 30 dias no mês, passamos 24 juntos", começou.

"Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família. O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independente do que alguém ache ou deixe de achar", ressaltou.

Thiago, então, relembrou as vezes que acorda durante a noite junto com sua mulher para cuidar de Sophia, mesmo tendo que levantar cedo no dia seguinte. "Eu decido apoiar e ajudar, ao invés de ser negligente como se nada estivesse acontecendo", disse.

"A realidade é que as mães divorciadas e com filhos na maioria das vezes sofrem pelo preconceito dos homens com dificuldade de assumirem situações assim, e homens negligentes e irresponsáveis agem como se não fizessem parte dessa responsabilidade, assumida ao começar um relacionamento. Eu não sou e nem serei esse cara. E vale dizer que nada disso diminui o papel daqueles que são pais biológicos", afirmou o empresário em outro trecho do post.

