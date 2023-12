Tom Cavalcante posa ao lado de Faustão e Boni - Reprodução do Instagram

Publicado 08/12/2023 12:35

Rio - Após se submeter a um transplante de coração no dia 27 de agosto, Faustão compareceu a um encontro com os amigos, na última quarta-feira. Tom Cavalcante compartilhou uma série de cliques no Instagram, nesta quinta-feira, ao lado do apresentador e celebrou a recuperação dele. O humorista também mostrou que Boni e Tiago Leifert participaram da comemoração de fim de ano.