Zé Neto se recupera de acidente de carroReprodução

Publicado 08/12/2023 10:57 | Atualizado 08/12/2023 12:46

Rio - Internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, Zé Neto, dupla de Cristiano, tem o quadro clínico evoluindo positivamente. De acordo com o boletim médico, divulgado pela unidade de saúde, nesta sexta-feira, o cantor segue no quarto, está consciente e realiza exercícios de fisioterapia respiratória. Ainda não há previsão de alta.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de alta hospitalar. É preconizada, segundo os protocolos médicos, a permanência de paciente em ambiente hospitalar quando envolvido em acidente automobilístico de alto impacto. Devido às fraturas em três costelas, desde a internação na UTI, o paciente vem realizando exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar. O tratamento das fraturas é conservador", diz a nota.

No Instagram, Natália Toscano também atualizou os fãs de Zé sobre o estado de saúde dele. "Está bem, evoluindo, progredindo. Ontem (quinta), a gente veio para o quarto e ele já conseguiu andar, coisa que não tinha feito na UTI ainda. Essa noite, conseguiu se levantar sozinho para ir ao banheiro. As dores estão mais controladas. Agora de manhã, fez um bloqueio de dor nas costelas para conseguir fazer fisioterapia respiratória. Ele conseguiu descansar um pouquinho. Essa noite, ficou meio agitado, andando bastante. Está tudo bem. Um dia de cada vez", disse a influenciadora.

"Zé está evoluindo aos poucos, ainda sente muita dor por conta da fratura na costela, mas está tomando medicação para amenizar essa limitação. Um passo de cada vez, e com a graça de Deus logo estaremos em casa. Agradeço as orações de cada um de vocês pela recuperação dele. Obrigada", completou.

O sertanejo sofreu um acidente de carro, na noite desta terça-feira, na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto. Ele teve escoriações, fraturou três costelas e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.