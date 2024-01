Marina Ruy Barbosa - Reprodução / Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 12:00 | Atualizado 03/01/2024 12:20

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para dividir alguns registros das férias luxuosas que tem passado ao lado do noivo, Abdul Fares, de 39. Nos cliques publicados, a atriz aparece recebendo um beijinho na bochecha do amado, enquanto os dois se reúnem para almoçar.

fotogaleria

Nas outras imagens, a ruiva aproveita para exibir a silhueta em um biquíni verde, quadriculado, junto a uma calça branca rendada, e ainda expõe os detalhes da casa, que conta com uma enorme piscina.

Nos comentários, inúmeros seguidores aproveitaram para enaltecer a artista. "Linda, rica e feliz no amor! Combo dos sonhos!", declarou uma admiradora. "Meu Deus, que maravilhosa!", afirmou outra. "Nunca vi uma pessoa tão bonita", opinou um fã. "Essa mulher é um acontecimento histórico!", completou uma usuária, bem-humorada.