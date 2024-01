Bárbara Evans revela que vai realizar cirurgias plásticas - Reprodução

Publicado 04/01/2024 18:26

Rio - Bárbara Evans aproveitou a quinta-feira (4) para responder algumas dúvidas de seus seguidores. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e revelou que pretende realizar cirurgias plásticas.

"Vou fazer tudo em junho. Tudo que eu tenho direito e mais um pouco", disse Bárbara, que deu à luz a gêmeos em novembro do ano passado. Ela também é mãe de Ayla, de 1 ano e 9 meses.

A influenciadora ainda aproveitou para falar sobre como a filha mais velha tem lidado com a chegada dos pequenos. "Ela é bem tranquila! Não vejo ela tendo ciúmes. O que ela faz as vezes é imitar os irmãos chorado e pedir colo, mas logo ela dá risada da situação. Quando os irmãos choram e eu pego no colo para acalmar, ela pega a Barbie dela, vai atrás de mim e faz exatamente o que eu faço/falo", contou.