Rio - Valéria Zopello, que era namorada de Dinho, vocalista do Mamonas Assassinas, na época em que ele e os demais integrantes do grupo morreram em um acidente aéreo, em 1996, falou sobre o namoro e luto.

Em uma postagem no Instagram, a fotógrafa contou que decidiu falar agora, apesar de preferir manter uma vida discreta. "Senti que era o momento de dizer algumas coisinhas sobre mim, já que tenho recebido uma certa pressão pra isso. Textão sem segundas intenções, além de abrir meu coração pra vocês. Beijoka!", escreveu.

"Sim, nosso amor sempre foi verdadeiro e fortíssimo e o levarei comigo eternamente, como o amor deve ser", disse ela. O filme que conta a história da banda de Guarulhos que estourou nos anos 90 está em cartaz nos cinemas e desperta a curiosiodade do público sobre a família e ex-namoradas dos integrantes.

Valéria não tem uma personagem com seu nome no longa. A atriz Fefe faz o papel de uma jovem que representa uma junção de ex-namoradas do cantor.

"Sim, namorei um dos homens mais lindos, talentosos, desejados e engraçados do Brasil... Fui extremamente famosa, mas saibam que a fama é efêmera, e que tem ônus e bônus. Hoje sinto um alívio imenso por não precisar mais expor minha imagem e que usufruo desse direito mantendo a minha vida particular a mais privada possível", completou.

Valéria morou alguns anos na Europa onde trabalhou como fotógrafa de automobilismo. Atualmente, ela tem uma agência de elenco e trabalha com publicidade e cinema.

"Dizem que nunca mais encontrei um amor, o que é uma bobagem. Conheci homens maravilhosos ao longo da minha jornada, que me amaram, que amei, que construímos juntos memórias afetivas inesquecíveis", disse.



"Não ter tido filhos, em partes, foi uma escolha, já que minhas profissões não permitiriam que uma criança fizesse parte", completou.

Por fim, ela disse que não se arrepende das suas escolhas e disse como lida com o luto.

"Se sou feliz? Claro! Se ainda me lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não! O luto deve ter prazo de validade para conseguirmos seguir em frente, que é o que as pessoas que nos amam e partem desejam", concluiu.