Eliezer fala sobre demora de obra em nova mansão com Viih TubeReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2024 10:59

Rio - Eliezer, de 33 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para lamentar o atraso na reforma de sua nova mansão com a mulher, Viih Tube, de 23. O casal de influencers lida com as obras do ambiente desde antes do nascimento da filha, Lua, de 9 meses.

"Eu esperando a obra acabar", brincou o ex-BBB ao compartilhar a foto de um esqueleto sentado em uma varanda. Na sequência, Eli aproveitou para desabafar sobre a demora presente no processo da obra.